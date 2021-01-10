425 طائرة أسطول «دبي لصناعات الطيران»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران أن حجم أسطولها المملوك والمدار وقيد الطلب بلغ في نهاية عام 2020 نحو 425 طائرة، لنحو 108 عملاء في 53 دولة.

وأظهر تحديث تقرير أعمال الشركة للعام 2020 والخاص بقسم تأجير الطائرات و«دبي لصناعات الطيران كابيتال»، أن عدد اتفاقيات التأجير والعقود التي تم تمديدها خلال العام الماضي بلغت 125 عقداً لـ 109 طائرات مملوكة و16 طائرة مُدارة، فيما أبرمت الشركة 55 تعهد شراء طائرات جديدة خلال العام الماضي، تضم 38 طائرة مملوكة و17 طائرة مدارة، في حين بلغ عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها 38 طائرة منها 23 طائرة مملوكة و15 طائرة مدارة، وبلغ عدد الطائرات المباعة 28 طائرة منها 14 طائرة مملوكة و14 طائرة مدارة.

وقالت الشركة: إن معدل استخدام الأسطول المملوك بلغ 98.2%، بمتوسط عمر للأسطول قدره 6.2 سنة، فيما يبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك 6.6 سنة.

ووفقاً للبيانات، قامت الشركة خلال العام الماضي بإعادة شراء سندات بلغت 192 مليون دولار، وإعادة شراء أسهم بقيمة 350 مليون دولار.