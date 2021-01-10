ائتلاف بقيادة «شعاع كابيتال» يشتري ديون «ستانفورد مارين»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «شعاع كابيتال ش.م.ع»، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، أمس عن نجاحها في إنجاز صفقة شراء ديون مُخفضة لمجموعة «ستانفورد مارين» بقيمة 1.13 مليار درهم. وعادت هذه الصفقة بالمنفعة على الأطراف المعنية، بما فيها البنوك الدائنة لمجموعة «ستانفورد مارين»، التي تعد من أبرز شركات الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقدم أكثر الخدمات تنوعاً، بما في ذلك تأجير وبناء وإصلاح سفن الدعم البحرية لقطاع النفط والغاز.

وعملت «شعاع كابيتال» منذ العام 2019 مع مجموعة مقرضي «ستانفورد مارين»، والمكوّنة من 7 بنوك ومستشاريها، للتوصل إلى صفقة شراء ديون مُخفضة تخدم المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية. وتسهم عملية إعادة الهيكلة هذه في تعزيز سيولة «ستانفورد مارين» ومساعدة البنوك الدائنة على استرداد مستحقاتها المالية منها.

وعقب صفقة شراء الديون بقيمة مُخفضة، استطاعت «ستانفورد مارين» خفض ديونها بشكل كبير ولديها الآن ميزانية عمومية قوية وأعمال مؤهلة للنمو. كما ساهمت صفقة إعادة الهيكلة في الحفاظ على أكثر من 1800 وظيفة، وتسجيل صادرات سنوية لمنتجات إماراتية الصنع بقيمة قاربت 20 مليون دولار، هي سفن صُنعت في منشأة شركة «جراندويلد» الحديثة لأحواض صناعة السفن ضمن مدينة دبي الملاحية.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «على الرغم من الإغلاق العام بسبب جائحة «كوفيد- 19» خلال العام الماضي، واصلنا مباحثاتنا مع مقرضي مجموعة «ستانفورد مارين»، وقد عملنا لإيجاد حلّ عملي يراعي احتياجات مختلف أعضاء الائتلاف ويعود بأفضل منفعة ممكنة لجميع الأطراف المعنية»، مشيراً إلى أن النتائج التي أحرزتها الصفقة هي بدءاً من دعم البنوك الدائنة على استرداد مستحقاتها المالية، ومروراً بالحفاظ على عمل أكثر من 1800 موظف وبحار وحماية مصدر معيشتهم، وانتهاءً بضمان استمرارية أعمال «ستانفورد مارين» ومساهمتها في الاقتصاد المحلي. وأضاف: «هذه الصفقة من صفقات إعادة الهيكلة القليلة التي نجحت مؤخراً في تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، ونأمل أن تشكل حافزاً ونموذجاً لمزيد من الصفقات من هذا النوع».