تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 5.4%

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر من 5.7% في نوفمبر.

وانخفض مؤشر الأسعار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق بعد ارتفاعه 0.8 نقطة في نوفمبر.

وانحسر معدل التضخم الأساسي، الذي ينحّي المجموعات عالية التذبذب مثل أسعار الأغذية، إلى 3.803% على أساس سنوي في ديسمبر، من 4.021% في الشهر السابق، حسبما ذكره البنك المركزي.

وعزت «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية انخفاض معدل التضخم في ديسمبر إلى هبوط موسمي في أسعار المواد الغذائية وطلب أقل على الملابس.

كان التضخم في مصر بلغ ذروته عندما سجل 33 % منتصف 2017 بعد أن طبقت الحكومة إجراءات تقشف في إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وفي الأشهر الأخيرة، تراجع المعدل مقترباً من أدنى مستوياته منذ 2005، ليسجل التضخم الرئيس 3.7% في سبتمبر.