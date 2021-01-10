التذكرة إلى اليونان بدرهم على «ويز إير أبوظبي»





أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، عن توفير 2021 تذكرة طيران إلى اليونان بسعر درهم واحد فقط، لسكان دولة الإمارات بمناسبة العام الجديد.

تشمل تذاكر العرض البالغ عددها 2021 تذكرة جميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى أثينا والتي تنطلق 15 يناير 2021، ويستمر العرض على ما تبقى من تذاكر الطيران مقابل درهم واحد فقط للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة التي تربط أبوظبي مع الوجهتين الجديدتين في اليونان وهما أثينا وثيسالونيكي، وتتوافر تذاكر الرحلات التي يشملها العرض يومي الأحد، والاثنين 10 و11 يناير الجاري على موقع الشركة الإلكتروني: wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بها. وذلك بحسب أسبقية الشراء، وحتى نفاد التذاكر.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «بصفتنا شركة الطيران الوطنية الأحدث في دولة الإمارات، وفي إطار حرصنا على تقديم تجربة سفر جديدة، نهدف من خلال هذا العرض إلى الاحتفاء بالعام الجديد بطريقة مميزة. وكوننا شركة طيران اقتصادية، فإننا نحرص على إتاحة الفرصة للمسافرين لزيارة وجهاتنا الجديدة بأسعار تنافسية، إذ نتوقع إقبالاً واسعاً من قبل المسافرين ونفاد التذاكر بسرعة».



