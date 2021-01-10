«دبي الجنوب» تستقطب 650 شركة جديدة



دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الجنوب، عن استقطاب مجمع الأعمال التابع لها 650 شركة جديدة، بالإضافة إلى تأجير مساحة قدرها 945.488 قدماً مربعة خلال عام 2020 الماضي، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الشركات.

ونظراً لتأثير جائحة «كوفيد – 19» على قطاعات الأعمال في العام الماضي، طرحت دبي الجنوب حزماً تحفيزية لدعم مجتمع الأعمال المتنامي، ومساعدة عملائها في مجمع ومركز الأعمال، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي الجائحة. ونجحت هذه الحزم في محافظة المجمع على ما نسبته 90% من الشركات العاملة فيه.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «كان العام الماضي استثنائياً للجميع، وأثرت تحديات الجائحة على معظم الصناعات والقطاعات حول العالم. ويسعدنا رؤية بداية عودة الأسواق إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث يدعم مجمع الأعمال في دبي الجنوب تطلعات عملائنا المحتملين. وسنواصل خدمة عملائنا، ودفع آليات الابتكار، ودعم جهود الإمارة الهادفة لتعزيز اقتصادنا الوطني بعد الجائحة».

وأضاف: «نقوم حالياً بتطوير طابق إضافي لمركز الأعمال لتلبية الطلب المتزايد، وسيكون جاهزاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي».