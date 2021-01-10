موانئ أبوظبي تعلق زيادة رسوم الإيجار لعام 2021



أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تهدف إلى توفير تسهيلات للمتعاملين في مدينة خليفة الصناعية و«زونزكورب»، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكين أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، أعلنت أمس موانئ أبوظبي إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة»، عن إطلاق تسهيلات جديدة لدعم المتعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يتم بموجبها تعليق زيادة رسوم الإيجار طوال العام 2021.

وسيستفيد من هذا القرار أكثر من 1.400 شركة عاملة ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي، ويأتي تماشياً مع استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تمكين الأعمال، وتعزيز تنافسيتها ضمن أسواقها الرئيسة، واستكمالاً لإجراءات وحزم تسهيلات تم إطلاقها خلال العام 2020.

وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي، إلى أن موانئ أبوظبي اتخذت مبادرات لتعزيز المزايا التنافسية لمتعامليها في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية، ومساعدتهم على تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19). وقال: «تعمل موانئ أبوظبي تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتوسيع نطاق التسهيلات الاقتصادية الخاصة بالأعمال، وضمان توفير الدعم اللازم ليتمكن المتعاملون من المحافظة على المزايا التنافسية المتنوعة، التي توفرها لهم ممارسة أعمالهم في إمارة أبوظبي».

وأضاف: «إن الإعلان عن تعليق الزيادة في القيم الإيجارية لجميع المتعاملين في المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة لموانئ أبوظبي يعكس التزامنا الراسخ بتأدية دورنا الحيوي في دعم تنمية أعمال المتعاملين والمستأجرين واستدامتها، لتحفيز التنمية الاقتصادية المستقبلية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات»، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تسريع عملية التعافي الاقتصادي في المجالات كافة.

ولا تعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها التي تقدمها موانئ أبوظبي إلى متعامليها، حيث قامت «زونزكورب» خلال العام الماضي بالإعلان عن إعفاءات لمتعامليها من رسوم تسجيل عقود المساطحة، وتغيير نمط احتساب رسوم المرافق ليتم بناء على الاستهلاك الفعلي، إلى جانب الإعفاء من رسوم تقديم وتوثيق المعاملات، كما قامت بتخفيض أسعار الإيجار لكافة المستثمرين الجدد بنسبة 25%.

وفي السياق ذاته، أعلنت مدينة خليفة الصناعية في الفترة نفسها من العام الماضي عن تقديم حزم تسهيلات رامية إلى دعم المتعاملين، تشمل خصومات وصلت نسبتها إلى 36% على رسوم تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة، مخصصة لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت هذه التسهيلات مزايا لكل من المستثمرين الحاليين والجدد تشمل وفورات كبيرة في رسوم التسجيل والتجديد إلى جانب إلغاء ودائع الضمان المقدمة، وتاريخ استحقاق الإيجار وإيقاف العمل بنظام غرامات التأخير في السداد، وإعفاء جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة «توثيق».

ويشمل قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي، كلاً من مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر أكبر مركز صناعي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، و«زونزكورب» أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم أكثر من 555 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية، و1.400 مستثمر محلي وإقليمي وعالمي يعملون في مجالات الأغذية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، واللدائن البلاستيكية، والمعادن، والنفط والغاز، والعلوم الحيوية، والتكنولوجيا المتطورة.