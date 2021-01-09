هيئة الاتصالات تجري اختبارات أداء على أجهزة الهواتف المتحركة

يوسف العربي (أبوظبي)

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تقريرها السنوي لمؤشرات أداء الهواتف الذكية في الإمارات، والذي تضمن نتائج فحص الهواتف لثمانية أنواع مختلفة من الاختبارات لقياس أدائها طيلة عام 2019. وشملت عمليات الفحص 8 أنواع مختلفة من اختبارات قياس الأداء، هي تصفح «الإنترنت»، والبريد الإلكتروني، وتنزيل الملفات، وتحميل الملفات، وجودة الصوت، والزمن المستغرق للبدء في تحميل البيانات، وتصفح موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالإضافة إلى سعة البطارية. وتنقسم اختبارات قياس أداء أجهزة الهواتف المتحركة التي أجرتها «الهيئة» بين الأماكن المغلقة، والأماكن المفتوحة، وتمت هذه القياسات بطريقة إحصائية مهنية قابلة للتكرار، مما يتيح إمكانية إجراء مقارنة مطلقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لجميع الهواتف، والتكنولوجيات المستخدمة، باستخدام معايير الاتحاد الدولي للاتصالات، والمعهد الأوروبي لمعايرة الاتصالات. وأوضحت «الهيئة» أن الاختبارات توفر مقارنة منافسة عادلة للخدمة المقدمة من شبكات وأجهزة الهواتف المتحركة، حيث قامت «الهيئة» باستخدام أحدث المعدات والأجهزة لإجراء هذه الاختبارات.

1- الأداء العام

وفي الأماكن المغلقة، سجل «هواوي ميت 20 إكس» أعلى أداء في مجمل الاختبارات على شبكة «اتصالات» بنسبة 98.69 %، فيما حقق «هواوي بي 30» أفضل أداء على «دو» بـ 86.74 %.

أما خارجياً، فسجل «هواوي ميت 20 إكس» أفضل معدل أداء على «اتصالات» بنسبة 94.96 %، فيما سجل «زد تي إي أكسون برو» أعلى معدل على «دو» بنسبة 89.96. ووفق تقرير «الهيئة» سجل «آيفون إكس إس» أعلى معدل أداء لنجاح إنشاء المكالمات بنسبة %100 على «اتصالات»، فيما سجل «هواوي ميت 20 إكس» أعلى نسبة على «دو» بلغت 99.74 %.

وسجل «سامسونج جيه 7» أدنى نسبة نجاح لإنشاء المكالمات بنسبة 99.19 % على «اتصالات»، فيما سجل «آيفون إكس أر» أدنى نسبة على «دو» بلغت 98.94 %.

أما نسبة انقطاع المكالمات، فسجل «آيفون إكس إس» أفضل أداء بنسبة انقطاع بلغت

0 % على شبكتي «اتصالات» و«دو»، فيما سجل «هواوي ميت 20 إكس» أدنى أداء بنسبة انقطاع بلغت 0.19 % على «اتصالات»، وجاء «ايفون إكس أر» الأدنى على هذا الصعيد على شبكة «دو» بنسبة 0.33 %. وسجل الهاتف «زد تي إي أكسون 10 برو» أعلى نسبة أداء في جودة الصوت بنسبة 3.84 درجة، على شبكتي «اتصالات» و«دو»، فيما جاء «جلاكسي جيه 7» الأدنى في مستوى أداء الصوت على «اتصالات» مسجلاً 3.44 درجة، كما سجل «جلاكسي نوت 9» أدنى مستوى لجودة الصوت على «دو» بدرجة 3.65.

2- تحميل البيانات

وبالنسبة إلى سرعة تحميل البيانات وفق مسوحات الأماكن المغلقة، حقق هاتف «زد تي إي أكسون 10 برو» أعلى أداء على شبكة «اتصالات»، مسجلاً سرعة 24 ميجابت/ ‏‏الثانية، فيما سجل الهاتف الذكي «آيفون إكس أر» أفضل أداء على هذا الصعيد على شبكة «دو» بسرعة 23 ميجابت/‏‏ الثانية. ومقابل ذلك، سجل الهاتف «آيفون إكس إس» أقل معدل أداء بالنسبة إلى سرعة تحميل البيانات في الأماكن المغلقة بسرعة بلغت 13 ميجابت/‏‏ الثانية على شبكة «اتصالات»، و17 ميجابت/‏‏ الثانية على شبكة «دو». وميدانياً، سجل الهاتف «زد تي إي أكسون 10 برو» أعلى سرعة لتحميل البيانات على شبكة «اتصالات» في الأماكن الخارجية، بواقع 25 ميجابت/‏‏ الثانية، فيما سجل الهاتف «آيفون إكس» أعلى سرعة لتحميل البيانات على شبكة «دو» بواقع 24 ميجابت/‏‏ الثانية. وميدانياً أيضاً، كشفت المسوحات الخارجية عن أن الهاتف «سامسونج جيه 7» سجل أقل معدل أداء بالنسبة إلى سرعة التحميل للبيانات بسرعة بلغت 11 ميجابت/‏‏ الثانية على شبكة «اتصالات»، فيما سجل الهاتف «هواوي مات 20 إكس» أقل سرعة تحميل خارجية بسرعة 17 ميجابت/‏‏ الثانية على شبكة «دو».

3- تصفح «الإنترنت»

كشفت مسوحات قياس الأداء للهواتف المتحركة أن الهاتف «جلاكسي إس 10» سجل أعلى سرعة لتصفح الإنترنت في الأماكن المغلقة على شبكتي «اتصالات» و«دو» بسرعة بلغت 1.57 ثانية على الأولى، و1.64 ثانية على الثانية.

وسجل الهاتف «آيفون إكس» أدنى مستوى أداء فيما يتعلق بسرعة تصفح الإنترنت على شبكتي «اتصالات» و«دو» في الأماكن المغلقة بسرعة بلغت 2.48 ثانية على كلتا من الشبكتين الأولى، والثانية. وميدانياً، حقق الهاتف «جلاكسي إس 10» أعلى سرعة لتصفح «الإنترنت» في الأماكن الخارجية على شبكتي «اتصالات» و«دو» بسرعة بلغت 1.59 ثانية على الشبكة الأولى، و1.74 ثانية على الشبكة الثانية. وسجل الهاتف «آيفون إكس» أقل مستوى أداء فيما يتعلق بسرعة تصفح «الإنترنت» على شبكتي «اتصالات» و«دو» في الأماكن الخارجية بسرعة بلغت 2.50 ثانية على شبكة «اتصالات» و2.55 ثانية على شبكة «دو».

4- تنزيل البيانات

وفيما يتعلق باختبار سرعة البيانات وفق مسوحات الأماكن المغلقة، حقق هاتف «هواوي مات 20 إكس» أعلى أداء على شبكة «اتصالات»، مسجلاً سرعة 48 ميجابت/ ‏‏الثانية، فيما سجل الهاتف الذكي «زد تي إي أكسون 10 برو» أفضل أداء على هذا الصعيد على شبكة «دو» بسرعة 33 ميجابت/‏‏ الثانية.

وفي المقابل، سجل الهاتف «سامسونج جيه 7» أقل معدل أداء بالنسبة إلى سرعة تنزيل البيانات في الأماكن المغلقة بسرعة بلغت 26 ميجابت/‏‏ الثانية على شبكة «اتصالات»، و18 ميجابت/‏‏ الثانية على شبكة «دو». وميدانياً، كشفت المسوحات الخارجية عن أن الهاتف «هواوي مات 20 إكس» سجل أعلى سرعة لتنزيل البيانات على شبكة «اتصالات»، بواقع 50 ميجابت/ ‏‏الثانية، فيما سجل الهاتف «زد تي إي أكسون 10 برو» أعلى سرعة لتنزيل البيانات على شبكة «دو» بواقع 33 ميجابت/‏‏ الثانية. وفي المقابل وميدانياً، كشفت المسوحات الخارجية عن أن الهاتف «سامسونج جيه 7» سجل أقل معدل أداء بالنسبة إلى سرعة تنزيل البيانات في الأماكن المغلقة بسرعة بلغت 24 ميجابت/‏‏ الثانية على شبكة «اتصالات»، و21 ميجابت/‏‏ الثانية على شبكة «دو».

5- الوقت المستغرق

وبالنسبة للوقت المستغرق لبدء تشغيل الفيديو على موقع «يوتيوب» في الأماكن المغلقة، حقق الهاتف «هواوي ميت 20 إكس» أقل وقت بلغ 0.71 ثانية على شبكة «اتصالات» للهاتف المتحرك، فيما سجل الهاتف «هواوي بي 30» أفضل أداء على شبكة «دو» بزمن مستغرق بلغ 1.14 ثانية. وفي المقابل، سجل الهاتف «آيفون إكس» أقل معدل للأداء فيما يتعلق بالزمن المستغرق لفتح الفيديو على موقع «يوتيوب» بعد أن بلغت هذه الفترة 2.92 ثانية على شبكة «اتصالات»، فيما جاء الهاتف «سامسونج جيه 7» الأقل أداءً على هذا الصعيد على شبكة «دو» مسجلاً 2.97 ثانية. وميدانياً، كشفت المسوحات الخارجية عن أن الهاتف «هواوي ميت 20 إكس» سجل أفضل أداء فيما يتعلق بالزمن المستغرق لبدء تشغيل مقطع الفيديو على شبكة «اتصالات» مسجلاً 0.69 ثانية، فيما جاء الهاتف «زد تي إي أكسون 10 برو» الأفضل على هذا الصعيد على شبكة «دو» بزمن مستغرق 1.04 ثانية.

ومقابل ذلك، سجل «سامسونج جيه 7» أطول زمن مستغرق لبدء تشغيل مقطع الفيديو على شبكتي «اتصالات» و«دو» على التوالي، بزمن بلغ 2.94 ثانية، و3.08 ثانية بالترتيب.

6- البريد الإلكتروني

ووفق مسوحات اختبار الأداء حقق الهاتف «آيفون إكس» أعلى معدل أداء فيما يتعلق بالزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني في الأماكن المغلقة على كل من شبكتي الهاتف المتحرك، بسرعة بلغت 3.85 ثانية على شبكة «اتصالات»، و3.39 ثانية على شبكة «دو». وفي المقابل، سجل الهاتف «هواوي بي 30» أدنى معدل أداء فيما يتعلق بالزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني في الأماكن المغلقة على شبكة «اتصالات» بعد أن بلغت هذه الفترة 5.22 ثانية، فيما سجل «سامسونج جيه 7» أدنى معدل أداء على هذا الصعيد على شبكة «دو» بسرعة 5.57 ثانية. وخارجياً، سجل الهاتف «آيفون إكس» أعلى معدل أداء فيما يتعلق بالزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني في الأماكن الخارجية على كل من شبكتي الهاتف المتحرك بسرعة بلغت 3.77 ثانية على شبكة «اتصالات»، و4.18 ثانية على شبكة «دو».

وفي المقابل، كشفت المسوحات الميدانية الخارجية أن الهاتف «هواوي بي 30» سجل أدنى أداء فيما يتعلق بالزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني على شبكة «اتصالات» مسجلاً سرعة بلغت 5.42 ثانية، فيما سجل الهاتف «جلاكسي جيه 7» أقل معدل أداء على هذا الصعيد على شبكة «دو» بسرعة 5.51 ثانية.

7- سعة البطارية

سجل الهاتف «جلاكسي إس 10» أعلى سعة للبطارية على شبكتي «اتصالات» و«دو» بزمن بلغ 9 ساعات و54 دقيقة على «اتصالات»، و10 ساعات و53 دقيقة على شبكة «دو»، فيما سجل الهاتف «آيفون إكس إس» أدنى سعة بطارية على الشبكتين بزمن بلغ 4 ساعات و21 دقيقة على «اتصالات»، و4 ساعات و32 على شبكة «دو». وسجل الهاتف «جلاكسي إس 10 بلس» أعلى معدل أداء لسعة البطارية في تحميل البيانات على شبكتي «اتصالات» و«دو» بلغ 10 ساعات و33 دقيقة على الأولى، و10 ساعات وثانية واحدة على الشبكة الأخرى، فيما سجل الهاتف «آيفون إكس إس» أدنى معدل أداء بلغ 4 ساعات وخمس دقائق على «اتصالات» و3 ساعات و55 دقيقة على شبكة «دو». وأكدت «الهيئة» أن نتائج الاختبارات لمحة عن تجربة المستخدم في شبكة مزودي خدمات الهاتف المتحرك استناداً للمسارات المحددة التغطية الخارجية والأماكن العامة والمنشآت ذات التغطية الداخلية، خلال اليوم والوقت الذي تتم فيه القياسات وباستخدام أحدث طراز من أجهزة الهاتف المتحرك. وأوصت بعدم الاستناد إلى نتائج الاختبار كتوصيات بأفضل عمليات الشراء.

8- نقل البيانات

وفيما يتعلق بالزمن المستغرق للبدء في نقل البيانات، كشفت المسوحات الاختبارية في الأماكن المغلقة عن أن الهاتف «جلاكسي إس 10» سجل أفضل أداء على شبكة «اتصالات» بسرعة بلغت 40.16 ملي ثانية، فيما سجل الهاتف «سامسونج جيه 7» أفضل أداء على هذا الصعيد على شبكة «دو» بسرعة بلغت 44.31 ملي ثانية. وفي المقابل، سجل الهاتف «زد تي إي أكسون 10 برو» أطول وقت مستغرق للبدء في نقل البيانات بلغ 46.26 ملي ثانية على شبكة «اتصالات»، كما سجل الهاتف «هواوي ميت 20 إكس» أطول وقت مستغرق على شبكة «دو» بلغ 57.73 ملي ثانية. وميدانياً، سجل «جلاكسي إس 10» أعلى معدل أداء فيما يتعلق بالزمن المستغرق للبدء في نقل البيانات بالأماكن الخارجية على شبكة «اتصالات» بسرعة 41.35 ملي ثانية، فيما جاء الهاتف «جلاكسي إس 10 بلس» في مقدمة الهواتف على هذا الصعيد على شبكة «دو».وسجل «زد تي إي أكسون 10 برو» أطول وقت مستغرق للبدء في نقل البيانات في المناطق الخارجية بلغ 48.88 ملي ثانية على شبكة «اتصالات»