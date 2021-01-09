جمارك دبي تستقطب 367 علامة تجارية جديدة العام الماضي

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية لدى جمارك دبي في العام 2020 نحو 255 حالة نزاع، فيما بلغ عدد العلامات التجارية الجديدة المقيدة لدى الدائرة 367 علامة تجارية، وعدد الوكالات الجديدة المقيدة 203 وكالات تجارية، وتم تسجيل 8 أصول معرفية للاختراعات والابتكارات الداعمة لتطوير العمل الجمركي التي تم تطويرها من قبل الدائرة وموظفيها، كما تمت مصادرة وإعادة تدوير البضائع المقلدة لـ59 علامة تجارية، وبلغت كمية البضائع التي شملتها إعادة التدوير 161753 قطعة من البضائع المخالقة. ارتفعت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال العام الماضي بنسبة 23% مقارنة مع العام 2019، وتم منح الموافقة الإلكترونية التلقائية لنحو 97% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات، بحسب تقرير للدائرة أشار إلى أن عدد دقائق المحادثات الصوتية للموظفين عبر برنامج «تيمز» 3.1 مليون دقيقة، وسجل مجموع الرسائل المرسلة 440 ألف رسالة.

وقالت الدائرة في تقريرها السنوي أمس: إن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية بلغت في النصف الأول من العام 2020 نحو 551 مليار درهم توزّعت إلى الواردات بقيمة 320 مليار درهم والصادرات بقيمة 77 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 154 مليار درهم. فيما بلغت كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال هذه الفترة 44 مليون طن توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات و8 ملايين طن للصادرات، و6 ملايين طن لإعادة التصدير. وبلغ إجمالي كمية المواد المخدرة متعددة الأنواع التي تم ضبطها نحو 662 كيلو جراماً، توزعت إلى مادة الكريستال بكمية 306.44 كيلوجرام ومادة الحشيش وافيون بكمية 201.44 كيلوجرام، وحبوب ومؤثرات عقلية بكمية 122.72 كيلو جرام، ومادة الهيروين بكمية 32.62 كيلو جرام.

أحمد محبوب

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «واكبت جمارك دبي الإنجازات الرائدة المتلاحقة التي حققتها دولة الإمارات في عام 2020 عام الاستعداد للخمسين على الرغم من تحديات «كورونا»، التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، حيث حافظت تجارة دبي الخارجية على زخمها وسجلنا نمواً قوياً في عدد المعاملات الجمركية، ومثلت تقنياتنا المتطورة البنية الصلبة التي انطلقت منها أعمالنا وبخاصة خلال فترات الإغلاق والعمل عن بُعد، كما أطلقت الدائرة عدة مشاريع جمركية تدعم توجهنا لتأدية دور رئيسي في التحولات التجارية المستقبلية، حيث دشنت الدائرة رسمياً خلال العام الماضي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تُمهد الطريق لجذب المزيد من شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وعلى صعيد حماية المجتمع أطلقت جمارك دبي مبادرة «سياج» الرائدة أمنياً عبر منظومة ذكية متكاملة، كما تم توجيه ضربات موجعة لمهربي المخدرات بتنفيذ ضبطيات نوعية.