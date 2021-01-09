بنك دبي الإسلامي يطلق توجهاً استراتيجياً جديداً

دبي (الاتحاد)

كشف أكبر البنوك الإسلامية في الدولة اليوم عن التوجه الاستراتيجي الجديد للمؤسسة تحت شعار #مستعدون_للجديد #ReadyForTheNew، والذي يستند إلى رؤية المؤسسة المالية الرائدة بعيدة المدى بأن تصبح المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر تقدماً في العالم. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نتطلع لعالم غنيّ بالفرص وإمكانيات غير محدودة».

ويستند توجهنا الاستراتيجي الجديد على هذه الفكرة، بأن نكون مستعدين لاحتضان كلّ جديد. تنتظرنا تحديات جديدة للتغلب عليها وإنجازات جديدة لتحقيقها. وأضاف الدكتور شلوان: «#مستعدون_للجديد ليس مجرّد شعار، بل هو تعهد ووعد - أنه المعيار الجديد لبنك دبي الإسلامي. تفرض هذه النُهج الجديدة الحاجة إلى التجديد على مستوى طريقة تفكيرنا وطريقة إدارة أنفسنا وبطبيعة الحال طريقة عملنا. وهذا الأسلوب الجديد سيكون السمة الأساسية لبنك دبي الإسلامي خلال العام 2021 وما بعده». وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق حملة للتعريف بهذا التوجه الاستراتيجي الجديد، وتوضيح تفاصيله للمتعاملين وأصحاب المصلحة وللسوق بوجه عام.