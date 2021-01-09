حلقة نقاشية بعجمان حول «العملات المشفرة»

عجمان (وام)

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «العملات المشفرة»، وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها الغرفة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية بما يعزز مخرجات بيئة العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء والمتعاملين.

وقال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان خلال ترؤسه للحلقة عن بُعد بحضور سالم السويدي المدير العام والمدراء التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة، إن القطاع الاقتصادي في تطور مستمر الأمر الذي يستدعي تنويع معارف العاملين في القطاع بآخر المستجدات، موضحاً أهمية الحلقة النقاشية ودورها في استعراض تاريخ ومراحل تطور «العملات المشفرة» ونقاط القوة والضعف لها.

