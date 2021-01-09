«واحة الزاوية» تعين مديراً لخدمة العملاء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري عن تولي السيد فيصل عبدالله الحوسني منصب مدير قسم خدمة العملاء.

ورحبت الشركة بانضمام فيصل عبدالله الحوسني إلى فريقها الإداري، حيث يتمتع بخبرة كبيرة، وسيقوم بدور هام في تعزيز قسم خدمة العملاء والارتقاء بعمله لما فيه خدمتهم.

وقال الحوسني: «إنني سعيد للغاية بانضمامي إلى فريق شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي تعتبر من الشركات العقارية الهامة في الدولة، وتتولى تطوير مشاريع نوعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسأقوم من خلال منصبي الجديد بالإشراف والمتابعة لقسم خدمة العملاء، والحرص على تقديم أفضل الخدمات والتواصل المستمر معهم لما فيه مصلحتهم وتلبية متطلباتهم».