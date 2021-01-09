مطارات روسية تكتظ بالمسافرين خلال العطلات

موسكو (د ب أ)

رغم حقيقة أن جائحة فيروس كورونا تجتاح روسيا، إلا أن مطارين على الأقل في البلاد كانا مكتظين بالمسافرين جواً مطلع الأسبوع. أظهرت اللقطات المصورة ومقاطع الفيديو طوابير طويلة داخل وخارج صالات المطارين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في الجنوب ومورمانسك بأقصى شمال البلاد المتجمد فيما تنتهي عطلات رأس السنة -بما في ذلك عيد الميلاد وفق المذهب الأرثوذوكسي. ولم تستطع المطارات التكيف مع هذا الكم الهائل من الركاب، بحسب ما ذكرته إذاعة صدى موسكو أمس السبت. وأقلعت بعض الطائرات بعد فترات تأخير كثيرة.

وذكر راكب في مورمانسك: «لقد اضطررنا للانتظار عشر دقائق فيما كان الجو بارداً للغاية لنتمكن من دخول المطار»، مضيفاً أنه لم يكن هناك ما يكفي من العاملين للتعامل مع الركاب.

وبحسب وكالة أنباء أنترفاكس الروسية، فتح مكتب النائب العام تحقيقاً في مورمانسك. وسجلت السلطات الروسية أمس السبت 23 ألفاً و300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، وهي أقل بشكل ملحوظ من بداية عطلات رأس السنة قبل أكثر من أسبوع.