«جنرال موتورز» تغير شعارها

نيويورك (أ ف ب)

أدخلت شركة «جنرال موتورز» الشهيرة لصناعة السيارات تعديلات على شعارها(اللوغو)، في مستهل عملية تغيير لصورتها ككلّ، تهدف منها إلى إبراز جهودها في مجال السيارات الكهربائية.

وأوضحت المجموعة في بيان أن الرمز البصري الجديد «ينطلق من تراث عريق لكنه يتضمن لمسة أكثر حداثة وديناميكية أضيفت إلى المربع الأزرق التقليدي لجنرال موتورز». ويرمز تدرج اللون الأزرق المستخدم الآن في حرفي «جي» و«إم» إلى السماء الزرقاء تعبيرا عن الطموح إلى مستقبل يخلو من الانبعاثات الملوّثة.

وقد استُخدِم هذا التدرّج في بعض إصدارات الشعار واعتُمِد لمنصة البطارية الكهربائية «ألتيوم» التي ابتكرتها المجموعة.

أما الشكل الجديد لحرف «إم» فهو يرمز إلى المنفذ الكهربائي (القابس)، بينما بقي الخط الذي كان موجوداً في الشعار القديم، ولكن تحت حرف «إم» وحدها لا تحت الحرفين. ونقل البيان عن مديرة التسويق في «جنرال موتورز» ديبورا وال قولها «لدينا للمرة الأولى الحلول والقدرة والتكنولوجيا اللازمتين والحجم الكافي لكي يستخدم الجميع سيارة كهربائية». وأضافت «هويتنا الغرافيكية الجديدة وحملتنا التواصلية تهدفان إلى التعبير عن ذلك». وكثفت «جنرال موتورز» في الآونة الأخيرة جهودها في مجال السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، واعدةً باستثمار 27 مليار دولار فيها قبل عام 2025، في إطار سعيها إلى تعزيز قدراتها لمواجهة «تيسلا» والشركات المنافسة الشابة.