الصين في مواجهة استراتيجية التحالفات

«سنكون أكثر قوة وفاعلية بالتعاون العالمي معنا لحل الخلافات مع الصين»

جون بايدن، رئيس الولايات المتحدة المنتخب

ليس غريباً أن تتجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فور تسلمها الحكم، إلى إعادة بناء التحالفات العالمية لمواجهة الأزمات والخلافات الموجودة على الساحة العالمية.

فتوجه الإدارات الديمقراطية عادة يقوم على استراتيجية التحالفات، أكثر مما يحاكي فردية التحرك. أضف إلى ذلك، أن إدارة بايدن تأتي بعد أربع سنوات مارست فيها إدارة دونالد ترامب استراتيجية مختلفة تماماً، لا تعترف بجدوى التحالفات والتجمعات وحتى الكيانات العالمية المعروفة، إلى درجة أنها شهدت بروداً نادراً جداً في علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها التاريخيين التقليديين، وخصوصاً الغربيين.

الأمر سيكون مختلفاً في ظل إدارة بايدن، الذي وضع مسألة الخلافات بين بلاده والصين على رأس أولوياته الدولية.

وهذه المسألة لها روابطها العالمية مثل رابطها الأميركي.

لكن حتى هذه المسألة لن تكون سلسة، بعد الاتفاق الاستثماري المبدئي الأخير الذي توصلت إليه الصين مع الاتحاد الأوروبي.

وهو اتفاق ترى جهات أوروبية عديدة أنه يظلم أوروبا لصالح بكين، لسبب واضح، وهو أنه لا يوفر سوى فرص استثمارية محدودة للأوروبيين على الساحة الصينية.

ولأنه كذلك، يمكن اعتباره هشاً أو غير قابل للحياة لفترة طويلة، إذا ما تحول من اتفاق أولي إلى نهائي.

ناهيك عن بعض الانتقادات الغربية لهذا الاتفاق، على خلفية أن الاتحاد الأوروبي لم يضع في اعتباره حقوق الإنسان وحماية حقوق العمال وتعزيز الديمقراطية، وغير ذلك من شعارات يرفعها الأوروبيون منذ عقود.

الأمر الذي يمنح مخططات بايدن مزيداً من القوة لإعادة بناء التحالفات التي ينشدها حتى قبل وصوله للبيت الأبيض.

ولا شك في أن أي تحالف متماسك لحل الخلافات الاقتصادية مع الصين، سيؤثر سلباً على هذه الأخيرة، إلا أن بكين ليست ساكنة.

فهي الأخرى لها تحالفاتها وتعمل عليها منذ أكثر من عقدين، وأسست في الواقع أرضية تتصلب شيئاً فشيئاً في هذا المجال.

ومن هنا، فإن الرئيس الأميركي الجديد وضع هذا الأمر على رأس الأولويات، دون أن يمنح الحكومة الصينية أي إشارة إيجابية، تخفف عليها انعكاسات الحرب التجارية الجارية حتى الآن مع واشنطن.

ومما لا شك فيه أيضاً أن الصين ستتحرك بكل قواها لجعل أي تحالف يسعى إليه بايدن هشاً، أو مفككاً، ويا حبذا لو كان صوتياً فقط.

ومن هنا، لا غرابة في أن تكون أكثر «كرماً» في اتفاقها الاستثماري مع الأوروبيين، في سبيل محاصرة جهود الإدارة الأميركية المقبلة.

والذي يضيف بعضاً من الصعوبة على جهود بايدن، أنه يسعى إلى تحالف عالمي (وليس غربيا فقط) ضد السياسات الصينية العسكرية والاقتصادية، ما يجعل ساحات الخلافات في مرحلة تشكيل هذا التحالف أكثر اتساعاً، نظراً لتنوع التوجهات بين «الحلفاء المستقبليين». لكن في النهاية لن تتوقف واشنطن عن مساعيها هذه، عبر سياسة أكثر هدوءاً من تلك التي كانت متبعة في السنوات الأربع الماضية.