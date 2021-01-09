أسواق مهرجان دبي للتسوق تحظى بإقبال كبير من سكان دبي وزوارها

حظيت أسواق مهرجان دبي للتسوق - أحد أبرز الفعاليات ضمن الدورة الحالية بإقبال كبير من سكان دبي وزوارها حيث تواصل الأسواق استقطاب العائلات والأصدقاء للاستماع برحلات تسوق في الهواء الطلق والحصول على منتجات فريدة من نوعها بالإضافة إلى أطعمة شهيرة وغيرها من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

ويقدم سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج تجربة الحديقة المسحورة المستوحاة من قصة "أليس في بلاد العجائب" من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير خيث يضم السوق مزيجا من العروض المباشرة والترفيه التفاعلي.

ويجمع سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف المقدم من "الفوعة" والذي يقع على ضفاف خور دبي في أحد الأحياء التاريخية العريقة بالمدينة بين العروض الثقافية الإماراتية والعروض الترفيهية المتجولة والمباشرة والتجارب الأسبوعية التي تدور حول الشوكولاته والفن والطائرات الورقية والفقاعات والقهوة والتمور إلى جانب الأسبوع الأخير وهو أسبوع الواجهة البحرية الذي يحتفي بجمال خور دبي من خلال سباق قوارب التنين وغيرها.

ويستمر هذا السوق لمدة شهر وحتى 30 يناير ويشمل العروض الضوئية على المباني التراثية في منطقة السيف والعديد من الأنشطة والفعاليات مثل عروض المشي على ركائز عملاقة وعروض النار والرقصات الشعبية الإماراتية والموسيقى الحية والمنحوتات الجليدية.

وترحب أسواق مهرجان دبي للتسوق في كل من الرقة و"حتا وادي هب" والمرقبات التي تفتح أبوابها حتى 30 يناير بأفراد المجتمع من مختلف أنحاء إمارة دبي ليستمتعوا بمجموعة كبيرة من الأنشطة وخيارات تناول الطعام والألعاب والترفيه العائلي.

ويقع سوق "حتا وادي هب" وسط الإطلالات الجبلية الخلابة في حتا، ويستضيف في نهاية هذا الأسبوع عروض الموسيقى المباشرة التي يقدمها فنانون محليون والعروض الترفيهية للعائلات بالإضافة إلى عروض أفلام سينمائية .

وتقع أسواق الرقة والمرقبات في شوارع منطقة ديرة الصاخبة حيث تحظى هذه الأسواق باهتمام كبير من قبل المقيمين والزوار للحصول على تجربة تسوق رائعة والاستمتاع بتناول الأطعمة التي تشمل مأكولات من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى فعاليات مصممة خصيصاً مثل المسابقات الرياضية والعروض الموسيقية المباشرة وعروض الأفلام وغيرها.

وتلتزم جميع أسواق مهرجان دبي للتسوق بجميع التدابير المهمة للصحة والسلامة والتي تشمل فحص درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.