أيزو (ISO 17025-2017) لمختبر عدادات الطاقة في «ديوا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن حصول مختبر عدادات الطاقة في الهيئة على شهادة المواصفات العالمية أيزو (ISO 17025-2017) التي تحدد متطلبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة، وتتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وتتضمن المواصفة المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإنجاز الجديد الذي يعزز مكانة الهيئة بين كبرى المؤسسات الخدماتية حول العالم، يأتي ثمرة التزامها بتقديم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالتوافرية والكفاءة والموثوقية. وأضاف معالي الطاير: «تلتزم الهيئة بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى درجات الجودة، وتحقيق التميز في توفير خدمات حكومية على مستوى عالمي. ونحرص على تقديم الدعم المتواصل لمنشآتنا وموظفينا، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لترسيخ مسيرة التميز والنجاح في جميع قطاعات الهيئة، انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة». وأضاف معاليه: «نقدم العديد من المزايا والتطبيقات الجديدة لمتعاملينا عبر التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية، ونعتمد أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة كما نعمل على بناء شبكات ذكية متكاملة، حيث تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، لدعم مساعي دبي في أن تكون أذكى وأسعد مدينة في العالم». ويوفر مختبر عدادات الكهرباء ومحولات التيار الحاصل على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد وفق متطلبات أيزو/‏‏ آي إي سي 17025:2017، خدمة فحص عدادات الكهرباء للتأكد من كفاءتها ودقة عملها قبل تركيبها.