«القابضة»: توسيع أُسُس منظومة الصحة والدواء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسة ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع أمس، عن عمليتي استثمار استراتيجيتين من شأنهما المساهمة في توسعة نطاق محفظة شركاتها في قطاع الصحة والدواء بشكل كبير. ووافقت «القابضة» (ADQ) على استحواذ شركة «فارماكس للأدوية» (ش.م.ح - ذ.م.م) التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتتخصص في تصنيع وتسويق أدوية عامة قليلة التكلفة، ذات علامة تجارية مسجلة. كما وافقت «القابضة» (ADQ) على الاستثمار في «بيوكون بيولوجيكس المحدودة» («بيوكون بيولوجيكس»)، التابعة لشركة «بيوكون المحدودة» والمتخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق عقاقير البدائل الحيوية التي تتميز بجودتها العالية وتكلفتها اليسيرة في الأسواق العالمية.

وباستثمارها في «فارماكس للأدوية»، تواصل «القابضة» (ADQ) توسعة محفظة شركات الصحة والدواء التابعة لها، من خلال سدّ فجوة تتعلق بتوفر الأدوية قليلة التكلفة، وبناء منظومة رعاية صحية فعالة في دولة الإمارات، تحقق التوازن بين التكلفة والجودة.

وفي الوقت ذاته، يمثل استثمار «القابضة» (ADQ) في شركة «بيوكون» خطوة مهمة نحو تطوير الخبرات اللازمة في مجال عقاقير البدائل الحيوية المبتكر، والذي يستهدف علاج عددٍ من الأمراض المزمنة، مثل أمراض السكري والأورام والمناعة. ومن بعد إتمام هذه الاستثمارات الاستراتيجية، ستمتلك «القابضة» (ADQ) استثمارات عبر سلسلة القيمة في قطاع الصحة والدواء، وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية للمرضى عبر منشآت شركة «أبوظبي للخدمات الصحية» (صحة) التي سجلت 9 ملايين زيارة من المرضى في العام الماضي، وخدمات الفحوصات المخبرية من خلال «يونيون 71»، والتغطية التأمينية عبر الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان». وتمتد محفظة «القابضة» (ADQ) الواسعة لتشمل قطاع مشتريات الأدوية، ونقلها ومناولة كافة عملياتها اللوجستية عبر امتلاكها لكل من شركة «رافد»، و«موانئ أبوظبي» و«شركة أبوظبي للمطارات»، وكذلك استثمارها في «أرامكس».

نمو المنظومة

وفي تعليقه على هذه الاستثمارات، قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ): «إن طموحنا لمحفظة شركات الصحة والدواء التابعة لنا على المدى الطويل هو تحقيق النمو لمنظومة متطورة رقمياً، تركّز على تلبية احتياجات هذا القطاع، والذي يستند إلى عددٍ من المقومات التي تتمثل في توفير مستوى عالمي من التميز، والإدارة الفعالة للخدمات الصحية لأفراد المجتمع، والبنية التحتية المرنة لسلسلة الإمداد. وبالإضافة إلى القيمة التي يضيفها ذلك للجهة المساهمة في «القابضة»(ADQ)، فإن له أيضاً تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً إيجابياً من خلال توفير خدمات صحية أفضل، وتحسين الإنفاق بمجال الرعاية الصحية، والمزيد من الفرص للكوادر محلياً وعالمياً».

محمد حسن السويدي

وأضاف السويدي: «نمضي في مسيرتنا نحو بناء سلسلة إمدادات تمكن أفراد مجتمع إمارة أبوظبي وغيرها من الوصول إلى منتجات ولوازم الرعاية الصحية والأدوية. وبصفتها مُصنِّعاً محلياً للأدوية، تتيح لنا فارماكس امتلاك منشأة تصنيع أدوية عالية الجودة، وخبرات واسعة وعلاقات راسخة تعزز نمو مجال تصنيع الأدوية بدولة الإمارات. وبالنسبة لشركة بيوكون بيولوجيكس، فهي تمتلك سجلاً مليئاً بالإنجازات في مجال الأبحاث والتطوير، وشراكات عالمية توفر لنا فرصة الاستفادة من قطاع عقاقير البدائل الحيوية، الذي من شأنه أن يستمر في النمو مع انتهاء صلاحية براءات الاختراع في الصناعات الحيوية السابقة وزيادة طلب المرضى عالمياً لأدوية ذات تكلفة أقل».

شريك استثماري

من جهتها، قالت الدكتورة كيران مازومدار شو، رئيسة شركة «بيوكون»: «نرحب بالـ«القابضة»(ADQ) كشريك استثماري في مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تسهيل حصول المرضى على المستحضرات الصيدلانية الحيوية حول العالم، ونلتزم بنموذج الابتكار قليل التكلفة الذي يساهم بدوره في توفير تكاليف منظومة الرعاية الصحية عالمياً. ويؤكد هذا الاستثمار القيمة التي أرستها بيوكون بيولوجيكس كشركة متكاملة كلياً لتطوير عقاقير البدائل الحيوية، ويمكننا من توسعة قدراتنا بشكل أكبر».

من جانبه، قال مادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة «فارماكس»: «أسسنا شركة فارماكس إيماناً منا بأن المرضى في جميع أنحاء العالم يستحقون الوصول إلى أدوية فعّالة بتكلفة ميسورة. وسوف يتيح لنا استثمار «القابضة»(ADQ) زيادة توفر الأدوية المركبة والمصنّعة محلياً بجودة وتكلفة في متناول المستهلك. وفي الوقت ذاته، سوف تتوفر لنا فرص أكبر لزيادة إتاحة العقاقير في دولة الإمارات مع تعزيز توسعنا في التوزيع بالمنطقة».