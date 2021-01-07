«الإمارات للألمنيوم» تنظم ورشة «تعزيز الحياة السليمة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ورشة افتراضية باللغة العربية، تحت عنوان «تعزيز الحياة السليمة أثناء جائحة كوفيد–19»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

وبدوره أكد عبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «إننا نسعى على تنظيم ورش السلامة بشكل مستمر في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لموظفينا والمناطق المجاورة لنا، إلا أن الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا حالت دون إقامة الورشة بشكل مباشر. ونحن ملتزمون بنشر ثقافة السلامة وتدابير الوقاية من كوفيد-19، مما لها من مردود إيجابي واسع في مجتمعاتنا».

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «إن تنظيم هذه الورشة التوعوية في ظل الظروف الاستثنائية التي حتمتها جائحة كورونا، يعبر عن مدى الحرص الكبير لدى تدوير وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومؤسسة الإمارات على المساهمة الفاعلة في تعزيز ثقافة السلامة وضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة لحماية العاملين في هذا القطاع، عبر تبني أعلى معايير الصحة والسلامة التي تضمن لهم حياة آمنة وصحية على الدوام».