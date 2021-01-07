تسجيل أسهم «فودكو» في مقاصة سوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن إدارة المقاصة والتسوية والإيداع قامت بتسجيل أسهم شركة «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» في نظامها الإلكتروني، تمهيداً لإدراج الشركة وتداولها في السوق بتاريخ 13 يناير 2020.

وقال السوق، في تعميم نشر أمس، إنه يمكن لشركات الوساطة والحفظ الأمين القيام بعمليات تحويل أسهم الشركة من حسابات المساهمين لدى المقاصة إلى حساب التداول على النظام الآلي للمقاصة، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلن أمس، أنه تقرر إدراج أسهم شركة «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» للتداول في السوق تحت الرمز (FNF) ورقم التعريف الدولي ISIN: AEF000701019، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 13 يناير 2021 ضمن السوق الثاني.