«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات بـ 750 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أكد بنك الإمارات دبي الوطني، على إصداره لسندات ممتازة بقيمة إجمالية تصل إلى 750 مليون دولار، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وقال البنك: إن تسوية هذه السندات سوف تتم بتاريخ يوم الأربعاء 13 يناير 2021، وسوف تستحق في تاريخ 13 يناير لعام 2026.

وكشفت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني، كلف مؤخراً، بنوكاً لترتيب مكالمات مع مستثمرين قبل إصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار.

واستعان البنك بشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك آي سي بي ي، وبنك آي إن جي، وبنك ميزوهو للأوراق المالية، وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب عملية الإصدار.

وأدرج البنك سندات بقيمة 750 مليون دولار أميركي في سوق ناسداك دبي خلال شهر يوليو الماضي