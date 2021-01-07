تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي 70.3% في نوفمبر

لندن (رويترز) - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن إجمالي الطلب على السفر انخفض في نوفمبر (بحساب إيرادات كيلومترات المسافرين) 70.3% مقارنة به قبل عام.

وأضاف في بيان اليوم: الطاقة الاستيعابية تراجعت في نوفمبر 58.6% عن مستويات العام السابق، وانخفض معامل حمولة الركاب 23 نقطة مئوية إلى 58%، وهو مستوى قياسي متدن للشهر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «إياتا» ألكسندر دي جونياك: إن إجراء الفحوص هو أفضل السبل في رأينا لوقف انتشار الفيروس وبدء التعافي الاقتصادي. وتساءل قائلاً: إلى أي مدى يجب أن تستمر معاناة الناس - من فقد الوظائف والضغوط النفسية - حتى تدرك الحكومات ذلك؟.