الذهب يهبط بفعل صعود الدولار والعوائد الأميركية

لندن (رويترز) - تراجع الذهب اليوم الخميس بفعل صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، لكن احتمالات تعزيز التحفيز المالي في ظل إدارة ديمقراطية بواشنطن حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 1539 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 % إلى 1912.86 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 % لتسجل 1913.90 دولار.

انخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.5 % بعد بلوغها أعلى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر أمس الأربعاء، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أكثر من واحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس.

وقال بوب هابركورن، كبير مخططي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، إن ارتفاع عوائد الخزانة يسحب «بعض الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن من سوق الذهب».

لكنه أضاف أن صعود الدولار الذي يثقل كاهل الذهب من المرجح أن يكون «قصير الأجل».

انتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مما يقلل جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

ونزلت الفضة 0.8% إلى 27.08 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1% ليسجل 1113.50 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2418.68 دولار للأوقية.

