إيلون ماسك يصبح أغنى شخص في العالم

نيويورك (أ ف ب) -أصبح إلون ماسك صاحب شركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الخميس، أغنى أغنياء العالم بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة على ما ذكرت وكالة «بلومبرج نيوز».

ومع الارتفاع الكبير في سعر سهم "تيسلا" التي يملك 18% منها في البورصة، تجاوز رجل الأعمال، البالغ 49 عاماً، صاحب مجموعة «أمازون» جيف بيزوس الذي كان أثرى أثرياء العالم منذ العام 2017.

ويملك إلون ماسك كذلك شركة "سبايس إكس" لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإرسال رحلات مأهولة وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.

وارتفع سعر سهم "تيسلا" أكثر من سبع مرات خلال 2020 وهو لا يزال يسجل تحسنا كبيرا في بورصة "وول ستريت" الخميس. وقدرت ثروة المهندس، من أصل جنوبي إفريقي، ب188,5 مليار دولار قبيل افتتاح جلسة البورصة متجاوزة ب1,5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس استنادا إلى حسابات وكالة "بلومبرغ" التي تضع تصنيفا بأصحاب المليارات.

وتجاوزت القيمة السوقية لمجموعة "تيسلا"، أمس الأربعاء، للمرة الأولى عتبة 700 مليار دولار عند الإقفال مع ارتفاع بنسبة 3% تقريباً في سعر السهم الذي سجّل 755,98 دولاراً.

واقترب سعر السهم، عند بداية جلسة اليوم الخميس، من 800 دولار بزيادة 5,7%.

وتستفيد "تيسلا" من إقبال المستثمرين على توظيف أموالهم في قطاع السيارات الكهربائية وبسبب تسجيلها أرباحاً على مدى خمسة فصول متتالية ما سمح بإدراجها في مؤشر "أس أند بي 500" الشهير في ديسمبر.

وتبقى مبيعات المجموعة أقلّ بكثير من مبيعات شركات صناعة السيارات التقلديية إذ إنّها باعت فقط 499550 سيارة في العام 2020 بعيداً جداً عن "فولكسفاغن" (11 ميون سيارة في 2019).