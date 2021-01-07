مؤشرات الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة على ارتفاع اليوم الخميس، ليقترب ستاندرد أند بورز 500 وداو من مستويات قياسية في ظل مراهنات على مزيد من المساعدة لمتضرري الجائحة بعد أن سيطر الديمقراطيون على الكونجرس، مما طغى على بيانات تُظهر مستويات مرتفعة من طلبات إعانة البطالة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 71.8 نقطة بما يعادل 0.23 % ليصل إلى 30901.18 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 16.6 نقطة أو 0.44 % مسجلاً 3764.71 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.5 نقطة أو 0.99 % إلى 12867.34 نقطة عند الفتح.