«دبي للتسوق» يقدم عروضاً ترويجية في عطلة نهاية الأسبوع





دبي (الاتحاد)

يقدم مهرجان دبي للتسوق لسكان دبي وزوارها عروضا ترفيهية وترويجية متنوعة تشمل تشكيلة مختارة من التخفيضات وعروض الإقامة الفندقية والترفيه العائلي والأنشطة المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 30 يناير الجاري - مجموعة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي يمكن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع نهاية الأسبوع في عدد من الوجهات ومراكز التسوق بدبي.

ويشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان حيث سيحظى محظوظ واحد بفرصة الفوز بسيارة «فينير سوبرسبورت» الرياضية التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم من إنتاج شركة «دبليو موتورز» للسيارات.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الفوز بسيارة جديدة بالإضافة إلى جوائز نقدية مع اثنين من أفضل السحوبات في مهرجان دبي للتسوق وهما سحوبات «إنفينيتي» الكبرى وسحوبات «نيسان» الكبرى والتي تقدم فرصة الفوز بسيارة «إنفينيتي QX60» أو إحدى سيارات «نيسان» حيث تقام هذه السحوبات في القرية العالمية يوميا خلال مهرجان دبي للتسوق.

وتقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحب عجلة «دور واربح» الذي يتيح الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم، فيما تستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى تقدم من خلالها الذهب إلى المتسوقين من سعداء الحظ طوال فترة المهرجان.

ويمكن للمتسوقين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض داخل مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق والذي يستمر حتى 30 يناير ويشمل 3500 متجرا تقدم تخفيضات تتراوح نسبتها بين 25 و75%، في حين يمكن لسكان دبي وزوارها مع بداية العام الجديد الاستفادة من عروض الإقامة في عدد من أفضل فنادق دبي.



