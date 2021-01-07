اقتصاد الهند ينكمش 7.7% في 2020-2021

نيودلهي (رويترز) - قالت الحكومة الهندية اليوم الخميس إنها تتوقع انكماش الاقتصاد 7.7% في السنة المالية التي تنتهي في مارس، مقارنة مع نمو 4.2 % قبل عام.

كان عدد كبير من الاقتصاديين قد عدلوا توقعاتهم بشأن الهند إلى انكماش يتراوح بين سبعة بالمئة و9.5 % للسنة المالية 2020-2021 بعدما عدل البنك المركزي تقديره إلى 7.5 %.