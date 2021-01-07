«إياتا»: 6.6% تراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي

لندن (رويترز) - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، تراجع 6.6% عن مستويات العام السابق في نوفمبر (-7.7% للعمليات الدولية).

وأضاف في بيان أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة، تقلصت 20% في نوفمبر (21.3% للعمليات الدولية) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر أن معامل حمولة الشحن الجوي في نوفمبر بلغ 58.2%.