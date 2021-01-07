«أمازون» تستثمر ملياري دولار للمساعدة على السكن قرب مقارها الأميركية





واشنطن (أ ف ب) -أعلنت مجموعة «أمازون» إنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار للمساعدة في إنشاء أو حفظ مساكن ميسورة التكلفة في محيط عدد من مواقعها في الولايات المتحدة، خصوصاً قرب العاصمة الفيدرالية واشنطن.

وقال مؤسس «أمازون» ورئيسها جيف بيزوس، في بيان صحفي، إن هذا الصندوق سيفضي إلى «إنشاء أو الحفاظ على عشرين ألف مسكن ميسور التكلفة في المناطق المحيطة بمقارنا الثلاثة» في سياتل بولاية واشنطن، وأرلينجتون بولاية فيرجينيا، وناشفيل في تينيسي.

وكانت المجموعة العملاقة في التجارة الإلكترونية أقامت مقرها الجديد في أرلينجتون بضواحي العاصمة واشنطن في يونيو 2019، ما أثار انتقادات طاولت أثر هذه الخطوة على أسعار العقارات. ومن شأن هذا المقر الجديد توفير 25 ألف فرصة عمل.

ويقدم الصندوق المزود ملياري دولار مساعدات وقروضاً سكنية لمؤسسات معنية بالمساعدة على السكن ووكالات عامة ومنظمات تقودها أقليات، وفق بيان «أمازون».

ومن شأن دفعة أولى بقيمة 567 مليون دولار المساعدة في استحداث 1300 مسكن قرب أرلينجتون، وما يصل إلى ألف مسكن قرب المقر التاريخي للمجموعة في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب). كما ستصب أموال في دعم السكن قرب مقر المجموعة في ناشفيل.

وتستهدف «أمازون» الأسر التي تكسب ما بين 30% و80% من معدل الرواتب، أي أقل من 79600 دولار سنوياً لعائلة من أربعة أشخاص في منطقة العاصمة واشنطن، وأقل من 95250 دولاراً في سياتل.



