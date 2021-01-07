ارتفاع مفاجئ للطلبيات الصناعية في ألمانيا

برلين (رويترز) - فاق الطلب على السلع الألمانية الصنع التوقعات، إذ ارتفع 2.3% على أساس شهري في نوفمبر، وهي أحدث حلقة في سلسلة بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد أوروبي يتسم بمتانة غير متوقعة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كان المحللون يتوقعون أن تنخفض الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية 1.2%. وأفادت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات، اليوم الخميس، بأن الطلبيات زادت حتى مع مقارنتها بأوقات ما قبل الجائحة، وذلك بارتفاع 6.3% عن مستوى نوفمبر من العام السابق.

تأتي الأرقام بعد يومين من مفاجأة زيادة مبيعات التجزئة أيضاً، في حين انخفضت أرقام البطالة على خلاف المتوقع هي الأخرى في ديسمبر.

ومجموعات البيانات الثلاث تعود جميعها إلى فترة سابقة على تجدد إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة الألمانية في ديسمبر في مواجهة تصاعد وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا.