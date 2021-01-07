7.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

ربحت القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة بالأسواق المالية 7.6 مليار درهم خلال جلسة تداول نهاية الأسبوع اليوم، بفعل عمليات شراء استهدفت الأسهم القيادية، بواقع 3.73 مليار درهم لأسهم أبوظبي، و3.9 مليار درهم لأسهم دبي.

وأنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.68%، عند مستوى 5164 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 427 مليون درهم، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس مرتفعَاً بنسبة 0.75% عند مستوى 2626 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 404 ملايين درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفعت أسهم 28 شركة من أصل 37 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 7 شركات، وبقيت شركتان على ثبات.

وأقفل سهم «الاتحاد العقارية» مرتفعاً بنسبة 1% عند 0.293 درهم، وبتداولات قاربت 70 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2.5% عند 0.292 درهم، وبتداولات قاربت 34 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1% عند 3.92 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% عند 4.69 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «سوق دبي المالي» مرتفعاً بنسبة 6.3% عند 1.18 درهم، وبتداولات قاربت 104 ملايين سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى سهم «الدار العقارية» جلسة نهاية الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.3% عند 3.21 درهم، وبتداولات تجاوزت 28 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 5.9% عند 0.541 درهم، وبتداولات قاربت 28 مليون سهم.

فيما تراجع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1% عند 3.87 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.8% عند 13.5 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.