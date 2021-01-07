النفط يرتفع مع استمرار التركيز على قيود الإمدادات



طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة تقريباً اليوم الخميس بعد أن قدم انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة مزيداً من الدعم في أعقاب قرار السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، بشكل أحادي خفض الإنتاج على مدى الشهرين القادمين.

ولم تتضح على الفور الكيفية التي يؤثر بها اجتياح موالين للرئيس الأميركي دونالد ترامب للكونجرس الأميركي على أسواق النفط، بيد أن بعض المحللين يتوقعون أن تكبح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إنتاج النفط الأميركي.

وصعد خام برنت 44 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 54.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 07.34 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربح 1.3% خلال الليل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو واحداً بالمئة إلى 51.14 دولار. وارتفع الخام 1.4% أمس الأربعاء.

وقالت السعودية إنها ستخفض طوعاً الإنتاج مليون برميل يومياً في فبراير ومارس، بعد أن اجتمعت «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا «يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط سيرتفع أكثر إذ ستضيق إدارة بايدن الخناق على إنتاج الخام الأميركي، السعودية خففت مؤقتاً المخاوف بشأن فائض المعروض بالخفض الحالي البالغ مليون برميل يومياً، في الوقت الذي يبدو فيه أن ارتفاع الدولار أيامه معدودة».

ويقول محللون إن تراجع الدولار، مما يخفض تكلفة النفط بسبب أن معظم السلع الأولية يجري تداولها بالعملة الأميركية، يدعم الأسعار أيضاً.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بينما زادت مخزونات الوقود.

وتراجعت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول يناير إلى 485.5 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 2.1 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفاض مخزون الخام حدث اعتيادي في نهاية العام إذ تسحب شركات الطاقة النفط من المخزونات لتجنب سداد ضرائب.

لكن استمرار صعود أسعار خام غرب تكساس الوسيط ربما تتمخض عن ارتفاع في الإنتاج الأميركي.

