أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بفضل آمال التعافي

فرانكفورت (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، مدفوعة بآمال في حزمة تحفيز أمريكية أكبر وبأن توزيع لقاح لفيروس كورونا على نطاق واسع في أنحاء القارة سيدفع تعافيا اقتصاديا قويا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% ليتماسك قرب أعلى مستوى منذ فبراير 2020، بينما ربح المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5% وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2%.

وواصلت القطاعات المرتبطة بالنمو والدورة الاقتصادية مثل شركات التعدين والطاقة والبناء والمواد ارتفاعها بفضل احتمالات تقديم المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وبين الأسهم الفردية، نزل سهم دليفري هيرو 1.8% بعد أن قالت شركة توصيل الغذاء الألمانية إنها جمعت نحو 1.2 مليار يورو (1.48 مليار دولار) عبر إصدار أسهم جديدة لتمويل النمو.

وصعد سهم لافارج هولسيم 1.4% بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة الإسمنت في العالم إنها ستشتري فايرستون لمنتجات البناء من بريدجستون أمريكاز في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار.

