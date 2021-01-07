«سياحة أبوظبي» تطلق برنامج مغامرات القيادة على الكثبان الرملية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي برنامجاً مخصصاً لمغامرات القيادة على الكثبان الرملية، يتضمن ست خرائط لمسارات القيادة على الكثبان الرملية في أبوظبي ومنطقتي الظفرة والعين، والتي يتوجب على المشاركين اتباعها من خلال سياراتهم الخاصة والاستفادة من أنشطة صحراوية وخارجية من ضمنها التخييم وسط الصحراء.

وتتفاوت خرائط المسارات المحددة ضمن إطار البرنامج بحسب خبرة السائقين بين مسارات للمبتدئين وأخرى للمتوسطين والمحترفين، ما يسمح لعشاق هذه المغامرة من استكشاف كثبان إمارة أبوظبي الرملية الخلاّبة.

ويوفر كل مسار مجموعة متنوعة من المعالم السياحية التي يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدتها، مثل مشاهدة قطعان الجمال والغزلان، إلى جانب إطلالات ساحرة على الكثبان الرملية والواحات. ويمكن الاطلاع على خرائط المسارات التي تشمل كل من الرماح والمسار من منطقة العين إلى الرمال البيضاء وحميم وأم العوش ومعبر ليوا والخزنة، من خلال منظمي الرحلات المشاركين في البرنامج، وعبر الصفحة الخاصة بالقيادة على الكثبان الرملية على موقع www.visitabudhabi.ae.

ويشمل البرنامج تزويد السائقين بالقواعد الإرشادية والتعليمات لضمان سلامتهم. وسيتم تخصيص حصص تدريبية للمبتدئين حول قواعد وأساسيات القيادة على الكثبان الرملية، تمكنهم من بدء مغامرتهم بأمان، علماً أن جميع المسارات متوافرة على تطبيق خرائط جوجل من خلال رابط مخصص لكل منها.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «أبوظبي وجهة مثالية لعشّاق المغامرة والباحثين عن التواصل مع الطبيعة لما تختزله من طبيعة خلابة ومناظر طبيعية ساحرة. ويتيح هذا البرنامج للسائقين استكشاف جمال وسحر أبوظبي وعروضها المتنوعة، من خلال منحهم فرصة خوض مغامرات شائقة ومتنوعة على مدار العام. كما يساعد البرنامج منظمي الرحلات على تقديم مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة الصحراوية والخارجية للزوار».

وأضاف: «ومن أجل توفير أفضل تجربة للاستكشاف وتحديد أفضل المسارات، مع الالتزام بتطبيق ووضع إرشادات السلامة الصحيحة لضمان تأمين مغامرة ممتعة وآمنة للجميع، عملنا عن كثب مع عدد من أصحاب المصلحة في القطاع من ضمنهم كابيتال جيت للسياحة وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، كما سيتم تزويد كل مسار بالمتطلبات الأساسية والإرشادات اللازمة، إضافة إلى مستويات الخبرة المطلوبة، لضمان استعداد السائقين لخوض هذه المغامرة».