دائرة الطاقة شريكاً رئيسياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، عن اتفاقها مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتكون الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وستوفر دائرة الطاقة من خلال هذه الشراكة وسائل الدعم لفعاليات ومبادرات الأسبوع الذي يجمع نخبة من القادة العالميين ويعقد افتراضياً من 18 إلى 21 يناير الجاري، ويفسح المجال أمام سلسلة من النقاشات والحوارات الرامية إلى اتخاذ خطوات عملية تساهم في دفع أجندة الاستدامة العالمية نحو الأمام.

وقال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «انطلاقاً من دورها الرائد في قيادة قطاع الطاقة في أبوظبي، تحرص دائرة الطاقة على طرح رؤيتها في تعزيز سبل الاستدامة في كامل منظومة الطاقة من خلال المشاركة في العديد من الأحداث المحلية والعالمية. وتعد مشاركتنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة كشريك رئيسي خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والاطلاع من خلال تلك المنصة العالمية على أحدث الرؤى من كبار اللاعبين الدوليين في مجالي الاستدامة والطاقة، وهو ما نهدف من خلاله إلى تعزيز جهودنا نحو خلق نموذج عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة في أبوظبي».

من جهته رحّب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، بالشراكة مع دائرة الطاقة في أبوظبي للعام الثالث على التوالي ودعمها المتواصل لأسبوع أبوظبي للاستدامة، مشيداً بدورها في قيادة جهود تحوّل الطاقة في أبوظبي ودعم استراتيجية الطاقة في الإمارات لعام 2050.

وأكد الرمحي على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الدورة المقبلة من الأسبوع، التي ستكون أحد أبرز الفعاليات العالمية في مطلع عام 2021، حيث سيركز جدول أعمالها على رسم خريطة طريق للتعافي الأخضر بعد الجائحة.

وسيشارك معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يسلط الضوء على قضية استدامة المياه خلال جلسة نقاشية تعقد يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.