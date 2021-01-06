«النقد العربي» و«أيوفي» يطوران صناعة المالية الإسلامية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق النقد العربي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء إطار شامل للتعاون بين المؤسستين على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية، في مجالات تعزيز الوعي بالمعايير التي لها صلة أو أثر على تنظيم مؤسسات المالية الإسلامية والإشراف عليها.

وستساعد المذكرة في تسهيل التعاون بين المؤسستين من أجل التنظيم المشترك للأنشطة الفنية المتعلقة بالمعايير الاحترازية والشرعية والمحاسبية وتلك الخاصة بالحوكمة، فضلاً عن زيادة الوعي بالقضايا الناشئة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.