250 ميجاوات قدرة المحطة الكهرومائية في حتا

دبي (الاتحاد)

اطّلع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على تقدم سير الأعمال في مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا.

وقالت الهيئة أمس في بيان: «ستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى 1500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نهتدي برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي. ستصبح حتا مُصّدراً للطاقة النظيفة، حيث يسهم مشروع المحطة الكهرومائية في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

وأضاف: «جاء مشروع محطة توليد الكهرباء بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على الموارد الطبيعية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة».