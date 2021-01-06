«كهرباء الشارقة» تشغل محطتي توزيع جهد 33 كيلو فولت في خورفكان

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل محطة الأنفاق بخورفكان - جهد 33/‏11 كيلو فولت، والتي ستعمل على ربط شبكة منطقة شيص بالشبكة الرئيسة للكهرباء والاستغناء عن المولدات الكهربائية في المنطقة.وستخدم المحطة الجديدة مشروعات إنارة طريق خورفكان وخدمات الأنفاق، سواء الخاصة بالإنارة أو التهوية وشركتي - اتصالات ودو، أو أنظمة مكافحة الحريق واستراحة سد الرفيصة، وذلك مواكبةً للمشروعات الحضارية التي تشهدها مدينة خورفكان.كما تم تشغيل محطة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - جهد 33/‏11 كيلو فولت، حيث كانت بعض مباني الأكاديمية مغذاه سابقاً بمغذيين مؤقتين 11 كيلوفولت من محطتي اليرموك والقادسية، وتسهم هذه المحطة في تحقيق ثبات واستقرار التيار الكهربائي للأكاديمية البحرية ومنشآتها والمشروعات المجاورة لها.وأكد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروعات التطويرية الخاصة بخدمات الكهرباء والمياه والغاز مستمرة في المناطق كافة في إمارة الشارقة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة دراسة وتقييم الأداء في مجالات عمل الهيئة، وتطوير الكوادر البشرية، وزيادة نسبة التوطين.

وأوضح أن تشغيل محطتي الأنفاق والأكاديمية في مدينة خورفكان سيخدم المشروعات التطويرية، ويعتبر إضافة نوعية لخدمة سكان المدينة والزائرين.