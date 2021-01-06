مصر تسدد 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات

القاهرة (رويترز) - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن مصر سددت 12.3 مليار جنيه (786 مليون دولار) من متأخرات دعم الصادرات في الربع الأخير من 2020.

ولم تذكر تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك في إطار مبادرة أعلنتها وزارة المالية في سبتمبر لسداد المتأخرات المتراكمة لنهاية ذلك الشهر بخصم 15% بدلاً من الجدولة على أربع إلى خمس سنوات، لمن يرغب من المصدرين.

تُظهر أحدث الإحصاءات الرسمية تراجع صادرات مصر غير البترولية 3.1% والواردات نحو 14% على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2020.