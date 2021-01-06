صندوق النقد: التحفيز الأميركي والياباني يدفع التعافي بالنصف الثاني

واشنطن (رويترز)

قالت كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث اليوم الأربعاء إن التحفيز الاقتصادي الذي أُقر في الولايات المتحدة واليابان نهاية العام الماضي سيساعد على دفع عجلة اقتصاديهما في النصف الثاني من 2021.

وقالت جوبيناث في مقابلة مع ياهو فايننس بُثت مباشرة، إن هذا ربما يؤدي إلى بعض التغييرات في التوقعات الاقتصادية ببعض مناطق العالم. لكنها أضافت أن تعافي بعض الاقتصادات النامية قد يتعطل حتى 2022 بسبب محدودية توفر اللقاحات.