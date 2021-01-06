طلبيات المصانع الأميركية تفوق التوقعات في نوفمبر





واشنطن (رويترز) - ارتفعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر، وكان إنفاق الشركات على المعدات قويا، ما يشير إلى استمرار تعافي الصناعات التحويلية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن طلبيات المصانع زادت واحداً بالمئة بعد صعودها 1.3% في أكتوبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسارع طلبيات المصانع 0.7% في نوفمبر. وتراجعت الطلبيات 7.3% على أساس سنوي.

يتدعم قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأميركي، بتحول في الطلب من الخدمات إلى السلع بسبب جائحة كوفيد-19. وأفاد معهد إدارة التوريدات أمس الثلاثاء بأن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية ارتفع في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. وقالت وزارة التجارة إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، التي تعتبر مقياساً لخطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.5% في نوفمبر بدلاً من 0.4% في قراءة الشهر الماضي.

وزادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تُستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.5%. وكانت القراءة السابقة قد أشارت إلى ارتفاعها 0.4%.

وانتعش إنفاق الشركات على المعدات في الربع الثالث من العام، ليوقف سلسة نزول لخمسة أرباع سنة متتالية. ونما الاقتصاد 33.4% في ربع السنة من يوليو إلى سبتمبر بعد انكماش 31.4% في الربع الثاني، والذي كان أقسى تراجع منذ بدأت الحكومة حفظ البيانات في 1947.



