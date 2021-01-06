تقرير: تراجع مخزونات الخام الأميركية وارتفاع الوقود





واشنطن (رويترز)

تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

انخفضت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 485.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضها 2.1 مليون برميل.

وارتفع مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 792 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين الأميركية 4.5 مليون برميل إلى 241.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» ارتفاعها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.4 مليون برميل إلى 158.4 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 2.3 مليون برميل.

زاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 36 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.