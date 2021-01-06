تراجع غير متوقع للوظائف في القطاع الخاص بأميركا



واشنطن (د ب أ)- أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي على خلاف التوقعات، بما يعكس اشتداد حدة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على سوق العمل الأميركية.

وذكرت شركة «أيه.دي.بي» لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي تراجع خلال الشهر الماضي بواقع 123 وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 304 آلاف وظيفة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 88 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد زيادته بواقع 307 آلاف وظيفة خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.

