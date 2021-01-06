«فيسبوك» تلغي زر الإعجاب من الصفحات العامة

نيويورك (رويترز) - قالت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء إنها ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.

وقال الشركة في منشور لها إن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.

وقالت الشركة «نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي يفضلونها».