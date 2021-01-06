«سوق مسقط» تتحول لشركة مساهمة مقفلة

مسقط (رويترز) - قالت وسائل إعلام عمانية رسمية اليوم الأربعاء: إن سوق مسقط للأوراق المالية، وهي بورصة السلطنة، تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني المملوك للدولة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن الشركة تحمل اسم بورصة مسقط وستؤول جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية إلى الكيان الجديد.

شكلت سلطنة عمان جهاز الاستثمار العماني في يونيو لتملك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.