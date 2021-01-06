مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» تطلق مشروعاً لتخزين الغاز

الشارقة (الاتحاد) أطلقت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» مشروعاً جديداً لتخزين الغاز، في أعقاب المرحلة التجريبية المحدودة باستخدام البنية التحتية القائمة والتي تعمل منذ بداية عام 2017.

وقالت «سنوك» في بيان اليوم: بدأت إمدادات الغاز إلى المشروع مطلع يناير 2021، بعد عام صعب ممهّدةً لعهد جديد، وتم استكمال المشروع في وقته المحدد، وفي حدود ميزانيته، في غضون عام واحد من ترسية عقد الهندسة والمشتريات والتشييد في ديسمبر 2019.

وباستكمال هذا المشروع، تفتح سنوك آفاقاً جديدة، إذ يساعد هذا المشروع في تحقيق التوازن بين العرض والطلب للغاز في الشارقة، كما يسهم في تأمين الإمدادات بمرونة عالية لقطاع الطاقة في الشارقة.

وقال المهندس حاتم محمد دياب الموسى - المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية: "يعد استكمال هذا المشروع إنجازاً مذهلاً نظراً إلى التحديات التي واجهناها بسبب جائحة كوفيد -19 وتأثيرها السلبي على الإمدادات المحلية والدولية وقيود العمل، وقد تم استكمال المشروع دون وقوع أي حوادث تشغيلية أو بيئية أو ما يتعلق بالسلامة. كما أن هذا المشروع يمثل تطور نوعي في نشاطات سنوك، حيث سيمكّننا من تخزين الغاز الفائض في الشتاء لتلبية ذروة الطلب في الصيف، إضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي لضمان أمن الطاقة، مما يمكننا من الاستجابة لأي طارئ في الأمور التشغيلية أو اضطرابات السوق غير المتوقعة".

ويشمل المشروع تركيب وحدات ضخ الغاز عالية الضغط وخط أنابيب غاز عالي الضغط، بالإضافة إلى المرافق ومنشآت الدعم، إلى جانب العدادات وعمليات الربط بالمحطة وتحديث الآبار القائمة، ويلتزم بمعايير أمان وتكنولوجيا تحكم حديثة. كما تم تصميم البنية التحتية الجديدة بحيث توفر إمكانية التوسع في المستقبل.