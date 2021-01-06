«غرفة الفجيرة» تسجل 1017 رخصة جديدة

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ضرورة دعم أصحاب ورواد الأعمال في إمارة الفجيرة، ما يسهم في تمكينهم من تخطي تبعات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ويساعدهم في تعزيز النمو الافتصادي وتنشيط حركة القطاع الخاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع عشر للمكتب التنفيذي برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المكتب التنفيذي في مقر الغرفة اليوم، والذي أكد أهمية التكاتف وتوحيد الجهود والطاقات، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية، وتحقيق ريادتها العالمية في مجال وتزويد السفن العابرة ما بين الشرق والغرب بالوقود.

ووقف المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على سير العمل بالغرفة والجهود المنوط بإدارتها وكادرها العامل للارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمنتسبيها والأسرة التجارية، وفقاً لخطة العمل للعام 2021.

ووفقاً لبيانات حركة التسجيل والمعاملات في الغرفة، بلغ إجمالي الرخص المسجلة بالغرفة 10417 خلال العام 2020، منها 1017 رخصة جديدة و9400 رخصة مجددة، فيما بلغ عدد المنتسبين للغرفة 24995 منتسباً.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة 5803 شهادة، وبلغ إجمالي قيمة فواتيرها للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها، أكثر من 4.6 مليار درهم بنسبة زيادة تقدر بنحو 40٪ عن قيمة فواتير شهادات المنشأ خلال عام 2019، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً لحركة التجارة الخارجية لإمارة الفجيرة.