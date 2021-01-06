«ميشلان للإطارات» تعتزم تقليص 2300 وظيفة في فرنسا



باريس (أ ف ب) -أعلنت مجموعة ميشلان الفرنسية المصنعة للإطارات الأربعاء إنها تعتزم اقتطاع ما يصل إلى 2300 وظيفة في فرنسا، مع التركيز في الوقت نفسه على نشاطاتها خارج نطاق عملها الرئيس.

وقالت ميشلان إن الخطة التي تستمر نحو ثلاث سنوات، لن تتضمن عمليات تسريح بشكل مباشر، بل تسعى إلى عدم استبدال عمال لدى تقاعدهم وتعرض مبالغ من الأموال على أشخاص يرغبون في المغادرة.

وتوظف الشركة قرابة 20 ألف شخص حالياً في فرنسا.

وتضررت ميشلان بسبب المنافسة من مصنّعي إطارات متدنية الكلفة، وخفضت قوتها العاملة بنحو 1500 منذ عام 2017 في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

وتعهدت خلق وظائف أخرى مع التركيز على إطارات عالية الجودة، وتلك المخصصة للاستخدام الزراعي والصناعي أو للمنافسات.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة فلوران مينيجو في بيان بالفرنسية إن "ميشلان ليست بصدد مغادرة فرنسا وتستمر في الاستثمار بشكل كبير فيها".

وأضافت الشركة أنها تضاعف تركيزها على قطاعات تتعلق بتطوير الهيدروجين والطباعة الثلاثية الأبعاد ومواد اللصق وتدوير البلاستيك.

وبحلول عام 2030، تعتزم ميشلان كسب نحو 30% من عائداتها من نشاطات غير صناعة الإطارات.