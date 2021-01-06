بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حزمة تحفيز بقيمة 315 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي بقيمة 315 مليون درهم، لتصل القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة إلى 7.1 مليار درهم.

وقال سمو ولي عهد دبي في تغريدة على تويتر: مستمرون في تنفيذ كل ما يلزم لتعزيز قدرة جميع القطاعات على تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية.

وأضاف سموه: الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة، وهدفنا تعميم الفائدة على الجميع وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التنمية الشاملة بشراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص، نعمل من خلالها معاً لرصد الفرص المقبلة وتحقيق أعلى استفادة منها.