تحذير من تداول «فودكو» خارج السوق

حسام عبدالنبي (دبي)

حذر سوق أبوظبي للأوراق المالية، من أية عمليات تداول تتم (خارج السوق) على أسهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية، بعد تاريخ إدراجها ضمن منصة السوق الثانوي يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، مؤكداً في بيان على شاشات التداول أن أية عمليات تداول ستتم خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

وأشار السوق إلى أنه سيتم إيقاف التداول بأسهم «فودكو» خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق حسب القرار رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن إدارة السوق، داعياً جميع إدارات السوق إلى تنفيذ هذا القرار كل ضمن مجال اختصاصه مع التعميم على الشركة المعنية والوسطاء بنفاذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.