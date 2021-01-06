ترامب يحظر تعاملات الأميركيين مع 8 تطبيقات صينية



واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يحظر إجراء أي تعاملات مع ثمانية تطبيقات لبرمجيات صينية منها تطبيق أليباي التابع لمجموعة آنت للدفع عبر الهاتف المحمول.

ويمثل ذلك تصعيداً للتوتر مع بكين قبل أسبوعين فحسب من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية لـ«رويترز» إن هذه الخطوة تهدف للحد من المخاطر التي يتعرض لها الأميركيون من تطبيقات البرمجيات الصينية التي تمتلك قواعد ضخمة للمستخدمين وقدرة على الوصول لبيانات حساسة.

وجاء في الأمر التنفيذي الصادر أمس الثلاثاء أن على الولايات المتحدة أن تتخذ تدابير قوية في مواجهة التطبيقات الصينية لحماية الأمن القومي.

ويكلف الأمر وزارة التجارة بتحديد التعاملات التي سيتم حظرها في غضون 45 يوماً ويستهدف تطبيقي (كيو كيو واليت) و(وي تشات باي) التابعين لمجموعة تنسنت هولدينجز.

ووردت في الأمر التنفيذي أيضا أسماء التطبيقات (كام سكانر) و(شير إت) و(تنسنت كيو كيو) و(في ميت) التابع لشركة يو.سي ويب التابعة لمجموعة علي بابا و(دبليو.بي.إس أوفيس) التابع لشركة بكين كينجسوفت أوفيس سوفتوير.

ويقول الأمر «بالنفاذ إلى الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر يمكن لتطبيقات البرمجيات المتصلة بروابط صينية الوصول إلى، والتقاط، شرائح كبيرة من المعلومات من المستخدمين بما فيها معلومات حساسة، ومعلومات خاصة».

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء في إفادة صحفية إن الصين تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية الحقوق المشروعة للشركات في ضوء قرار ترامب.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسيء استخدام قوتها وتعمل دون مبرر معقول على كبح الشركات الأجنبية.

ويهدف الأمر التنفيذي إلى تعزيز السياسة المتشددة التي انتهجها ترامب تجاه الصين قبل تنصيب بايدن الديمقراطي رئيساً في 20 يناير كانون.

ويجوز لبايدن إلغاء الأمر الرئاسي عندما يتولى المنصب. ولم يرد فريق بايدن الانتقالي على طلب تعليق على الأمر.